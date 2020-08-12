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Украина

Украина заявила о готовности быть главным партнером НАТО в Черном море

2:58 12 августа 2020
Украина НАТО

Украина, которой, как считают эксперты, нужно готовиться к войне с РФ, готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море.

Об этом говорится в заявлении офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

«В рамках Программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз», — заявила Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии «Украина — НАТО» и усиление сотрудничества в рамках Платформы «Украина — НАТО» по противодействию гибридной войне.

Кроме того, речь шла о прогрессе в согласовании положений Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией.

Также внимание уделялось участию Украины в реализации Европейского зеленого курса и экологически чистому и ответственному отношению к окружающей среде и восстановление экономики после коронакризиса.

«Вице-премьер также поблагодарила за постоянный рост объемов технической помощи, которую правительство Великобритании предоставляет Украине для поддержки экономических реформ, безопасности, преодоления последствий агрессии РФ на востоке Украины, а также на гуманитарные и образовательные проекты», — говорится в сообщении по результатам встречи.

Напомним, ранее Стефанишина заявила о «хороших шансах на конструктив» с Венгрией по восстановлению заседаний «Украина — НАТО».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с нарастающей российской угрозой НАТО все больше внимания уделяет бассейну Черного моря. Так, США решили разместить недалеко от границ Украины дополнительный контингент войск, который выводится из Германии.

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