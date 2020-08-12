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Украина

Хакеры распоясались: за неделю зарегистрировано несколько мощных кибератак на сайт ОП

5:57 12 августа 2020
Хакеры ФСБ

Сайты украинских государственных органов снова подвергаются атакам хакеров.

В частности, с 5 по 11 августа было зафиксировано и заблокировано три DDoS-атаки, подавляющее большинство — на веб-ресурсы Офиса Президента Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

«Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 64960 подозрительных событий… Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (84%) и применения нестандартных протоколов (14%)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 417 965 различных видов атак. Подавляющее большинство — это сетевые атаки прикладного уровня (99%).

«Также заблокировано 3 DDoS-атаки, подавляющее большинство — на веб-ресурсы Офиса президента Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1227 кибер-инцидентов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (98% от общего количества).

Напомним, Служба безопасности Украины проверила вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании «Cloudflare Inc».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля хакеры ФСБ организовали нападение на Представительство президента Украины Владимира Зеленского в аннексированном Крыму. Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства, которое продолжает межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и на защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации.

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