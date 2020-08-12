Прохлада и грозы: синоптики рассказали о погоде до конца недели

В среду, 12 августа, в Украине, как и предупреждали синоптики, стало существенно прохладнее — средняя температура днем ожидается в пределах +21+23 градусов.

Согласно данным Укргидрометцентра, теплее будет на юге, востоке и юго-востоке страны (до +27+30 градусов), где днем ожидаются небольшие дожди.

В четверг, 13 августа, средняя дневная температура снизится еще на пару градусов, в том числе и в регионах, где накануне было жарко. В Украине — преимущественно солнечная погода, дожди с грозами вероятны в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В пятницу, 14 августа, погода существенно не изменится. Грозы, по-прежнему, прогнозируются в трех северных областях.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко отмечала, что причиной снижения температуры воздуха стал атомсферный фронт, пришедший в Украину, и прогнозировала, что 12 августа он сдвинется в южном направлении — она не исключала грозовые дожди в южных, центральных областях и в Прикарпатье.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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