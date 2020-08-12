НАБУ никак не может найти руководство Окружного админсуда Киева

В НАБУ разыскивают подозреваемых в деле о попытке захвата власти в стране — в частности, речь идет о судьях Окружного админсуда столицы во главе с Павлом Вовком, которым недавно было сообщено о подозрении.

Как отмечают в Антикоррупционном бюро, помимо судьи Вовка в списке разыскиваемых также числятся Владимир Келеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов и Сергей Остапец — на сайте НАБУ опубликованы их фото и данные.

«Семерых подозреваемых в попытке захвата государственной власти объявлено в розыск. Речь идет о главе Окружного административного суда Киева, заместителе председателя ОАСК, трех судьях этого же суда и двух экс-членах ВККС. Прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематической неявки подозреваемых на вызовы детективов НАБУ для допросов и неустановления их местонахождения», — говорится в сообщении бюро.

Также сообщается, что «указанные лица уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей и скрываются от следствия с конца июля 2020 года» и что их ждут на допросы 13, 15, 17 и 20 августа.

«Напоминаем, что всего в уголовном производстве по злоупотреблениям в ОАСК статус подозреваемых имеют 12 человек, пятеро из которых — двое судей ОАСК, двое адвокатов и председатель Государственной судебной администрации — приходят для участия в следственных действиях», — добавили в НАБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с обысками в ОАСК детективы НАБУ пришли еще в середине июля 2020 года. Подозрения судьям строились на записях разговоров в кабинете руководства суда, опубликованных еще в 2019 году на пресс-конференции. На пленках шла речь о давлении на различные органы власти при помощи судебных решений.

Фото с сайта https://accrumelb.com.au.

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