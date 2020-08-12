Количество заболевших COVID-19 в Украине увеличилось почти на полторы тысячи

В Украине вновь фиксируют более тысячи заболевших коронавирусной инфекцией за сутки — на утро среды, 12 августа, COVID-19 подтвердили еще у 1433 украинцев.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 19 украинцев.

По количеству новых заболевших на первое место «вырвался» Киев — коронавирус подтвердили у 182 столичных жителей. На Львовщине — 166 заболевших, в Харьковской области — 139, в Ивано-Франковской — 128, а в Черновицкой — 113.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве заявили, что вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года.

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