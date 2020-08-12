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Украина

Маятник пойдет в обратную сторону: журналист рассказал, как выборы в США изменят мир

9:59 12 августа 2020
Байден и Трамп

Результаты президентских выборов в США, где американцы будут выбирать нового лидера между действующим главой государства Дональдом Трампом и сенатором Джо Байденом, могут сказаться на политических элитах в других странах.

«Надо посмотреть на выборы в США 3 ноября и понять, куда будет двигаться мир. Если это принять за маятник, который от политической трезвости раскачивается к популизму, идиотизму и инфантилизму, то, я надеюсь, что сейчас он находится в крайней точке», — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный журналист Айдер Муждабаев.

По его мнению, если Трамп не победит на этих выборах, то «весь мир захочет спастись каким-то образом».

«Если Трамп не побеждает, приходит к власти более адекватная администрация, с адекватным отношением к мировым угрозам, то маятник начнет идти в обратную сторону, начнут меняться политические элиты и в других странах», — добавил он.

Полный текст эксклюзивного интервью с Айдером Муждабаевым о том, как Кремль использует популистов для раскалывания мирового сообщества, а также о выборах в США, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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