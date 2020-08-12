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Украина

Стало известно, во сколько обходится содержание дачи Зеленского в Конча-Заспе

10:50 12 августа 2020
Зеленский

На содержание дачи в Конча-Заспе, куда переехал жить президент Украины Владимир Зеленский и которую перед выборами обещал «отдать детям», в 2019 году было потрачено более, 3,4 миллиона гривен, такая же сумма предусмотрена и на 2020 год.

Об этом говорится в документе, который на своей страничке в соцсетях опубликовал народный депутат Украины Владимир Арьев.

Так, в ответе из Офиса президента на депутатский запрос, подписанном главой ОП Андреем Ермаком, говорится, что с июня 2019 года по июль 2020 года на ремонтно-восстановительные работы потратили более миллиона бюджетных гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще до переезда в Конча-Заспу Зеленский продал землю и недвижимость жительнице Кривого Рога Валентине Кисель — супруге народного депутата Украины и замглавы фракции «Слуга народа» Юрия Киселя.

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