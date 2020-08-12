Россия обвинила Украину в нарушении прав крымчан из-за перекрытой воды и закрытых КПВВ

Россия неожиданно обвинила Украину в нарушении прав жителей аннексированного Крыма. Соответствующее заявление Постоянного представительство России при ООН появилось незадолго после того, как представители Украины сделали заявление о нарушении прав коренных народов в Крыму Россией.

В заявлении оккупантов Украину упрекают не только в водной блокаде, но также в ограничении въезда/выезда через КПВВ на административной границе с Херсонской областью.

«На словах беспокоясь о соблюдении прав крымчан, на деле киевские власти нарушают их права, в том числе на воду и свободу передвижения, продолжая водную блокаду полуострова и закрывая КПП на границе с Крымом», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Напомним, накануне стало известно, что распоряжение украинского правительства о приостановке работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на административной границе временно оккупированного Крыма с Херсонской областью в период с 9 по 30 августа может быть продлено.



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