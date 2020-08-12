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Украина

Повеяло сентябрем: синоптик рассказала, как долго продлится похолодание

12:02 12 августа 2020
Рассвет в Киеве

В Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения, которая и определяет ощутимое похолодание на всей территории страны. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, такая «нежаркая» погода будет продолжаться всю неделю, хотя на юге и юго-востоке в четверг еще ожидается повышенная температура воздуха.

В большинстве регионов страны в четверг, 13 августа, днем будет +23-+27 градусов (на севере — +19-+23 градуса).

Дожди наиболее вероятны на севере, однако они преимущественно будут незначительными и локальными.

В Киеве четверг тоже будет свежим: ночью — +12 градусов, днем — +20+22 градуса. Осадки маловероятны, однако облачность днем может усилиться.

«Такая первая ощутимая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16 августа, в Украину придет новое потепление», — анонсировала синоптик.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что осень согреет бабьим летом дважды, а зима начнется незначительным похолоданием.

Фото kiev.informator.ua/

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