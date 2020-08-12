Большевики и нацисты так делали: в Украине объяснили, почему Путину все сходит с рук

Кремль использует противоречия, существующие в мировом сообществе. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный блогер и журналист Айдер Муждабаев.

«Почему Путину все сходит с рук? Потому что Путин пользуется раздраем в западном мире. Это классика, большевики так всегда делали, нацисты всегда так делали — пытались раздробить западное единство», — сказал Муждабаев.

В качестве примера он привел демонстративное отстранение США от вопросов НАТО.

«То есть Трамп как главнокомандующий и президент устраняется от всего, от чего только можно устраниться в мировой политике, отдает Путину Сирию и так далее. И, разумеется, в НАТО начинается черт-те что: Франция — туда, Германия — сюда… Британия отделяется от ЕС. А Путин всем этим очень хорошо пользуется», — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что Путин рассматривает кандидатуру человека, который может прийти на смену Лукашенко.

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