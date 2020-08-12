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Украина

Экс-нардепа Шепелева за побег из-под стражи приговорили к 7 годам тюрьмы

14:14 12 августа 2020
Александр Шепелев

Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев, которому инкриминируют ряд тяжких преступлений, получил семь лет тюрьмы за побег из-под стражи в 2014 году.

«На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ЛИЦО1 к отбытию наказания в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), с конфискацией всего имущества», — цитирует приговор суда «Интерфакс-Украина».

Началом срока отбывания наказания определено 8 февраля 2018 года — именно задержали экс-нардеп, скрывавшийся за рубежом. Его, в частности, задерживали в России.

Тогда сотрудники СБУ обнаружили у задержанного удостоверение, выданное «министерством государственной безопасности Донецкой народной республики» на имя подполковника Боруха Николая Владимировича. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог, которая не единожды продлевалась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2015 года Украина обращалась к России по поводу экстрадиции Шепелева, которому у нас в стране инкримириновали организацию умышленного убийства, покушение на убийство, хищение средств «Родовид Банка» на сумму более 200 млн грн и соучастие в расхищении госсредств рефинансирования Национального банка Украины.

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