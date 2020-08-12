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Кремль решил ликвидировать «Сибирский центр украинской культуры»: реакция Киева
В России решили ликвидировать действующий в Омске Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин». Министерство иностранных дел Украины назвало это «очередной репрессией». Ранее суд РФ запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.
Как написал в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, ведомство подготовит адекватный ответ.
Заявление о ликвидации Сибирского центра украинской культуры «Сiрий Клин» подало министерство юстиции РФ — его рассмотрит Омский областной суд, заседание которого назначено на 28 августа
«Очередные репрессии российских властей против украинского общества РФ. Надо думать над адекватным ответом, а не эмоциональной реакцией!», — написал по этому поводу Боднар.
Ранее сообщалось, что в РФ хотят запретить Всемирный конгресс украинцев.138
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