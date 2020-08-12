За время перемирия на Донбассе погибли девять боевиков

После объявления на Донбассе прекращения огня 27 июля, российско-оккупационные войска, чьи боевики нарушают договоренности, понесли потери.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, девять боевиков погибли, еще 15 были ранены.

«По данным разведки, за две с половиной недели перемирия подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывных устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными», — говорится в сообщении.

Также в командовании ООС отметили низкий морально-психологический уровень в подразделениях противника, а также не прекращающиеся самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовани ООС заявляли о нарушении российско-оккупационными войсками договоренностях, в частности, о провокационных обстрелах, запуске беспилотника через линию разграничения на Донбассе и оборудовании окопов «в сторону» ВСУ.

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