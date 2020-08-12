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Офис генпрокурора направил в Беларусь запрос на выдачу 28 «вагнеровцев»
Офис генпрокурора Украины направил в Минск запросы о выдаче 28 задержанных на территории Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер», которые участвовали в военных действиях на Донбассе.
«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генпрокурором Беларуси вопрос экстрадиции «вагнеровцев».
В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск не выдаст задержанных в Беларуси россиян из ЧВК «Вагнера», пока не будет доказана их вина. Он также пригласил в Беларусь генпрокуроров Украины и России для совместного решения вопроса по «вагнеровцам».107
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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