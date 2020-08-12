Россиян стало больше: легендарный доброволец рассказал, кто воюет против Украины на Донбассе

За шесть лет войны на Донбассе среди боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР» не стало больше местных жителей, а российские кадровые военные все так же занимают командные должности в обоих «армейских корпусах». Более того, первый и второй корпуса так называемой «Народной милиции» на самом деле являются регулярными частями российских вооруженных сил, которые структурно входят в Южный военный округ со штабом в Ростове. Напомним, ранее российских военных на Донбассе «подсчитали» генералы США.

В интервью Цензор. Нет легендарный доброволец Валерий Воронов (позывной «Вольф») отметил также, что и на передовой количество российских «добровольцев» за последние годы значительно увеличилось.

Тем не менее легендарный участник АТО уверен, что даже невзирая на позиционную войну, которая вымотала ВСУ, в случае перерастания противостояния в горячую фазу на Донбасс вернутся как минимум 200 тысяч ветеранов — кто в ряды армии, а кто — в новые добробаты.

«Мы страшно недисциплинированны, но мы реально воинственны», — признался «Вольф» журналистам.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» командир 95-й бригады полковник Вооруженных Сил Украины Максим Миргородский («Майк») рассказал, как украинских военных изменила война.

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