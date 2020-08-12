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Украина

Абитуриентов из ОРДЛО и Крыма освободили от обязательной самоизоляции

15:28 12 августа 2020
КПВВ

В среду, 12 августа, Кабинет министров Украины утвердил упрощение правил пересечения КПВВ для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Это решение принято на заседании правительства. Теперь абитуриентам украинских вузов, которые направляются с временно оккупированных территорий, не требуется проходить обязательную самоизоляцию.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом внесены и другие изменения.

«Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР», — указывается в сообщении.

Это действительно для граждан Украины:
• место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной Украине территории при выезде с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя;
• место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию полуострова;
• в случае, если пересечение осуществляется для защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Ранее сообщалось, как можно выехать из Крыма через закрытые КПВВ.

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