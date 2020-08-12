На «Мотор Сич» мы будем заниматься и стратегией, и операционной деятельностью, – DCH Ярославского

На прошлой неделе с новой силой разгорелась борьба за «Мотор Сич». Также выяснилось, что партнерами китайских инвесторов может стать бизнес-группа DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Издание «Новое время» опубликовало официальные ответы DCH на вопросы, связанные с «Мотор Сич».

Как пишет автор материала, «в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия «Мотор Сич».

В DCH подтвердили, что приобретают у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25% акций ПАО «Мотор Сич», при этом сумма сделки не разглашается.

Пресс-служба DCH так охарактеризовала свое участие в управлении ПАО «Мотор Сич» после завершения сделки: «Стратегию развития „Мотор Cич“ мы и наши китайские партнеры будем определять совместно. Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействовать ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия». Целевыми рынками для продукции «Мотор Сич» мы считаем не только КНР, но и другие страны, за исключением РФ, КНДР и Ирана. Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия".

Также у Ярославского детализировали юридическую позицию, ранее опубликованую на сайте группы: «Мы не знаем, в чем заключаются претензии государства к инвесторам „Мотор Cич“. За все годы, в течение которых наших китайских партнеров не допускают к предприятию, со стороны госорганов появлялись только абсурдные формулировки и сфабрикованные дела, рассмотрение которых искусственно затягивалось».

В качестве примера таких дел пресс-служба приводит требование СБУ в 2017 году арестовать акции ПАО «Мотор Cич» под предлогом того, что китайская сторона намерена переместить активы и производственные мощности акционерного общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению: «Как с этим обвинением сочетается тот факт, что наши китайские партнеры после приобретения акций инвестировали в „Мотор Сич“ не менее 100 млн долларов. И может ли факт осуществления многомиллионных инвестиций быть свидетельством желания разрушить, перенести, уничтожить предприятие?»

В пресс-службе группы, как пишет «Новое время», причиной затягивания дела назвали АМКУ: «Нам самим было бы очень интересно узнать, почему конкретно не выдается разрешение на концентрацию и что конкретно расследует Комитет. Можно вполне обоснованно предположить, что расследование длится столько лет просто потому, что нет объективных оснований для его проведения. Если бы они были, их бы уже давно обнародовали».

На вопросы о сохранности технологий «Мотор Сич» в DCH ответили: «Во-первых, технологии, о которых идет речь, отнюдь не передовые. Да, это проверенные, надежные технологии и двигатели, но не продвинутые инновационные решения и ноу-хау, за которыми охотятся в мире. Во-вторых, технологии нельзя механически перенести — они ничего не значат без людей, их знаний и их практики взаимодействия в производственном процессе. То есть в случае с „Мотор Cич“ одновременно и передавать нечего, и передача, как таковая, принципиально невозможна. Если говорить предметно, то наши китайские партнеры уже обсудили вопрос технологий с „Укроборонпромом“, все детали неоднократно рассматривались, и возвращаться к ним в рамках этого интервью нет смысла».

И пообещали улучшить и укрепить кооперацию ПАО «Мотор Сич» с ГП «Ивченко-Прогресс»: «Мы уверены, что всегда найдем правильное решение!»



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