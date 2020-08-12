Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус Донбасса»

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе предложили заменить понятие «особый статус» Донбасса.

Как заявил в эфире телеканала «Дом» глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, предлагается новая формулировка «особый режим административного управления».

«Мы предлагаем вместо общего понятия „особый статус“ внести другие понятия… И закон Украины, который готовится и уже почти готов, по тем вопросам, касающимся Донбасса и войны на Донбассе, и мира на Донбассе. Мы просим понять нас и учесть такую формулировку — особый режим управления административного. Это соответствует тем реформам, которые проводятся Украиной по местному самоуправлению, и нашим законам», — сказал Кравчук.

Ранее сообщалось, что Кравчук анонсировал изменение состава ТКГ.

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