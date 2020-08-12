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В Украине утвердили новые критерии для определения зон карантина: что изменится
В период длящегося режима адаптивного карантина в Украине обновили критерии определения уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19.
Решение приняли на заседании правительства в среду, 12 августа.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уровень опасности будет определяться по трем критериям вместо четырех, как было раньше, передает «Интерфакс-Украина».
Он сообщил, что обновленная методика объединяет показатели количества новых случаев и динамику роста заболеваемости. Остаются, как и раньше, показатели количества заполненных коек в медучреждениях и уровень тестирования на коронавирус.
Министр считает, что обновленные показатели покажут, при котором уровне заболеваемости медицинская система может справляться с количеством больных COVID-19.
Министр также сообщил, что решение об ослаблении «красного», «оранжевого» и «желтого» уровней эпидемиологической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней (максимального инкубационного периода инфекции).
Кроме того, Кабмин установил, что если уровень заполненности коек в медучреждениях, определенных для пациентов с COVID-19 во всем регионе пять дней составит 50% и более, на территории этого региона устанавливается «оранжевый» уровень эпидемической опасности.
Если уровень загруженности этих больниц превышать 75%, на территории области устанавливается «красный» уровень эпидемиологической опасности.
Напомним, с 1 августа Украина разделена на четыре карантинные зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». На утро 12 августа в Украине подтверждены 84 548 случаев COVID-19, из них 1970 летальных, 45 686 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1433 новых случаев заражения.
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