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Дело Шеремета: суд отказался отпустить Антоненко из-под стражи
Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщили в Facebook-группе Free Reef, в зал заседаний допустили только адвокатов и прокуроров, для остальных организовали телевизионную трансляцию в холле.
Антоненко останется под арестом, срок которого истекает 16 сентября.
Напомним, 11 августа суд смягчил меру пресечения для медика Юлии Кузьменко, которая находилась под стражей с осени 2019 года — женщину поместили под круглосуточный домашний арест, а 17 июля Печерский районный суд города Киева смягчил меру пресечения для другой подозреваемой — Яны Дугарь.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в центре Киева. В декабре 2019 года в полиции заявили, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненка и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была «дестабилизация общественно-политической ситуации». Тем не менее вероятных заказчиков в полиции не назвали.72
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