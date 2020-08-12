Украинцам рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезда «Интерсити+»

При предварительной покупке железнодорожных билетов пассажиры «Укрзалізниці», возобновившей движение поездов дальнего следования, могут получить скидку.

Как сообщает в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, продажа билетов начинается уже за 90 дней до даты поездки. При этом предварительная покупка проездных документов на поезда Интерсити+ позволяет пассажирам еще и экономить средства.

«Если вы покупаете билет за 90−30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24−15 суток — 10% стоимости», — проинформировал министр.

Отмечается, что скидка распространяется лишь на вагоны 1 класса скоростных поездов «Интерсити+».

Ранее сообщалось, что проводники поездов могут получить газовые баллончики.

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