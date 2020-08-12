11 августа россияне совершили очередную провокацию в Азовском море. К берегам Бердянска вплотную подошел российский пограничный катер, а когда украинские пограничники заметили подозрительные действия россиян и предписали кораблю агрессора отойти от побережья, то получили отказ. Об этом в сети сообщил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. В то же время в Госпогранслужбе в комментарии «ФАКТАМ» рассказали свою версию произошедшего. По словам помощника главы ГПСУ Андрея Демченко, катер все-таки подчинился требованию пограничников и покинул украинские территориальные воды. В любом случае демарш экипажа патрульного катера ФСБ был очень похож на провокацию. Какова была ее цель? Или катер просто заблудился? Об этом «ФАКТЫ» спросили у бывшего командующего Военно-морскими силами Украины (в 2014—2016 годах) вице-адмирала Сергея Гайдука.

— Вряд ли этот российский катер просто заблудился в Азовском море возле украинского Бердянска, — уверен Сергей Анатолиевич. — Тут вопрос в другом. Правовой статус, который существует по Азову, не запрещает и нашим катерам так же подходить к российским морским портам. Так что большого криминала в том, что «Мангуст» подошел к Бердянску, я не вижу. Это достаточно мощный катер, водоизмещением до 400 тонн, имеющий на борту шестиствольные 30-миллиметровые пушки. Для сравнения: наши пограничные катера более легкие — водоизмещением до 50 тонн. По вооружению «Мангуст», кстати, находится в более выгодной ситуации, чем украинские катера. Пушки, которые есть на наших малых бронированных катерах, имеют значительно меньшую дальность стрельбы, чем российские.

Но понятно, что это, скорее всего, была очередная провокация со стороны России. Кроме того, экипаж эфэсбэшного катера вполне мог производить разведку возле наших берегов. Мы же не знаем этого наверняка, но на борту катера могла быть и специальная группа для проведения морской разведки. У экипажа российского катера была комплексная задача. В том числе они хотели посмотреть, как будут себя вести украинские пограничники.

— А как должны были бы действовать украинские пограничники, если бы российский катер отказался выполнить требование покинуть территорию? Могли бы открыть огонь на поражение?

— А вы вспомните, как действовали россияне в Керченском проливе по отношению к украинским катерам. Существует определенная процедура. Сначала войсовое (голосовое. — Авт.) предупреждение о том, что иностранный катер подошел близко к украинским территориальным водам и ему необходимо отойти. Если нет реакции — нужно реагировать. Вплоть до того, что поднимать в воздух авиацию и производить облет. Экипаж российского катера должен был почувствовать, что на него реагируют. Но если бы наступила критическая ситуация из-за того, что у кого-то не выдержали нервы, тогда, как крайняя мера, необходимо было бы применить оружие. Но делать это надо в крайнем случае. И то, сначала производится предупредительный выстрел.

Хотя, случаи бывают разные. Военные — они тоже люди. Может сказаться человеческий фактор. Не выдержат у кого-то нервы, и он может начать стрелять. Вы же помните, когда Украина сбила самолет, который летел из Израиля в Россию над Черным морем (речь идет о событиях 2001 года, когда на борту самолета в результате попадания в него ракетой погибли 78 человек. — Авт.)? Это была ошибка. Сработал человеческий фактор. К такому повороту событий, особенно в военное время, нужно быть всегда готовым. Нет, командир российского эфэсбэшного катера не давал бы прямог приказа на применение оружия против украинских пограничников. Он не камикадзе и понимает, чем это может закончиться, в том числе и для него. Но какой-нибудь матрос мог бы допустить ошибку, которая привела бы к выстрелу.

— В нашем случае обошлось без стрельбы. А как отреагировали бы в подобной ситуации россияне, если бы украинский катер оказался в такой же близости от их порта, например, Ейска?

— Мне неизвестны такие случаи, чтобы украинские пограничные катера подходили бы близко к российским портам. Но россияне были бы в такой ситуации более агрессивными. Возвращаясь к инциденту в Керченском проливе, мы можем увидеть, как бы отреагировали россияне на появление украинского катера возле их берегов.

— А если бы украинские пограничники расстреляли российский катер, это могло бы повлечь за собой какие-то последствия на международном уровне?

— Не думаю, что целью этой провокации со стороны россиян было устроить артиллерийский обстрел наших территорий или подвергнуть себя опасности. Поэтому уверен, что до обстрелов не дошло бы. В любом случае, если бы украинские пограничники действовали строго по инструкции, мы не нарушили бы никаких законов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россия может начать войну в Черном море осенью этого года.

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