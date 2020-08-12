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Украина

Украина может выполнить формулу Штайнмайера: Кулеба назвал условие

17:59 12 августа 2020
Дмитрий Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба допустил, что условия формулы Штайнмайера Украина может выполнить, если это будет отвечать украинским государственным интересам.

Как сообщает «НВ», министр иностранных дел отметил, что формула Штайнмайера — это часть политического блока Минских соглашений.

«Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться путем выполнения политической части Минска, безусловно, и формула Штайнмайера является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?» — объяснил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что ключевой является безопасностная часть договоренностей. При ее нарушениях исчезнет и перспектива для переговоров на политическом треке.

Ранее сообщалось, что у Зеленского подготовили ряд предложений по имплементации «формулы Штайнмайера».

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