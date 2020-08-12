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В Кабмине анонсировали полную замену руководства «Укроборонпрома»
В ближайшие время концерн «Укроборонпром» ждут значительные изменения — компании предстоит трансформация структуры, а также смена менеджмента.
Об этом вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил во время круглого стола в «Укринформе».
«Концерн „Укроборонпром“ подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будут изменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно замена и всей команды, которая работала там последний год», — сказал Уруский.
По его словам, «Укроборонпром» будет преобразован в государственную управляющую компанию и получит новое название.
Ранее сообщалось, что из-за схем топ-менеджеров «Укроборонпром» понес многомиллионные убытки.129
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