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Украина

В Кабмине анонсировали полную замену руководства «Укроборонпрома»

18:36 12 августа 2020
«Укроборонпром»

В ближайшие время концерн «Укроборонпром» ждут значительные изменения — компании предстоит трансформация структуры, а также смена менеджмента.

Об этом вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил во время круглого стола в «Укринформе».

«Концерн „Укроборонпром“ подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будут изменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно замена и всей команды, которая работала там последний год», — сказал Уруский.

По его словам, «Укроборонпром» будет преобразован в государственную управляющую компанию и получит новое название.

Ранее сообщалось, что из-за схем топ-менеджеров «Укроборонпром» понес многомиллионные убытки.

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