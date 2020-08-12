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Руководство порта «Южный» ежедневно рискует тысячами жизней, — СМИ
Руководство порта «Южный», куда недавно с визитом приезжал президент Владимир Зеленский, ежедневно рискует тысячами человеческих жизней, продолжая хранить на складе без соблюдения правил безопасности около 10 тысяч тонн селитры. Об этом пишет «Капитал» со ссылкой на свои источники.
Как отмечает издание, порт находится в 20 километрах от Одессы. Кроме того, рядом проходит железная дорога, где осуществляется отгрузка карбамида. Также в непосредственной близости расположен Одесский припортовый завод, на котором происходит разгрузка аммиака.
«Все это повышает риск взрывоопасности объекта. Конечно, визит президента был намного раньше, чем печальные события в Ливане. Даже не хочется представлять, что может произойти, если сдетонируют 10 тысяч тонн в порту „Южный“. Могут быть десятки тысяч жертв…» — пишет «Капитал».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Николаеве могут храниться тысячи тонн аммиачной селитры под открытым небом.
По информации «Капитала», на днях несколько десятков активистов и жителей близлежащих районов города провели митинг возле здания администрации МТП «Южный», которые требовали убрать селитру с территории порта.103
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