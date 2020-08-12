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Коронавирус пробрался в еще одно общежитие КПИ
В Киеве в общежитии КПИ № 16 у одного из студентов подтвердилось инфицирование коронавирусом. В мае болели два студента политеха, проживающие в общежитии № 18.
Студент из 16 общежития почувствовал признаки заболевания 10 августа. Первый тест показал отрицательный результат, но у него было обнаружена пневмония и врачи рекомендовали госпитализацию. В больнице сделали повторный тест, который оказался положительным, сообщает Медлаборатория КПИ в своем Telegram-канале.
В настоящее время установлено, что у студента был прямой контакт с 8 лицами. Из них 5 проживают в общежитии. Все находятся на самоизоляции. Врачи студенческой поликлиники находятся на постоянной связи со студентами.
Напомним, в конце июля массово заразились курсанты Института специальной связи и защиты информации, который входит в состав КПИ.39
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