Украина постепенно откажется от паспортов-книжечек: как это произойдет

В среду, 12 августа, на заседании Кабмина поддержали законопроект «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». В феврале в Украине впервые презентовали дизайн электронного паспорта.



Согласно документу, планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения. Их заменят пластиковые карточки, передает Правительственный портал.



В сроки, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту.

Все новые паспорта будут выдаваться только в форме пластиковых карт.



Проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта:



- для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;



- для лиц в возрасте от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотографию при оформлении паспорта;



- для лиц в возрасте от 45 лет — бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, — фотографию при оформлении паспорта.



Напомним, в Украине электронные паспорта в приложении «Дія» с апреля месяца официально служат цифровыми аналогами бумажных документов. По ним можно даже пересекать государственную границу.

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