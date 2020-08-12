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Украина

Снова без парада: Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости

21:50 12 августа 2020
герб и флаг

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины». Военного парада, как и в прошлом году, в Украине не будет.

В частности, 23 августа в День Государственного флага в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага, говорится на официальной странице главы государства.

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве, других населенных пунктах запланирование проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, военнослужащих, воевавших на Донбассе.

Пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС / АТО.

Предусмотрены тематические вечера, культурно-художественные, мероприятия, выставки.

Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости и суверенитета Украины.

Все мероприятия по празднованию 29-й годовщины независимости Украины должны проходить с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, в 2019 году в Киеве не было военного парада. Торжества прошли в центре столицы. Вместе с тем, ветераны и волонтеры провели патриотический Марш защитников Украины, который собрал десятки тысяч людей.

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