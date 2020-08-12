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Задержание украинских волонтеров в Минске: в МВД Беларуси рассказали, когда их отпустят
Задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого должны отпустить в ближайшее время.
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что задержанные являются украинскими журналистами, но они не были аккредитованы в Беларуси.
«К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция — журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят — но скорее всего, после составления протокола. Мы постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует Чемоданову «Интерфакс-Украина».
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) также сообщила о задержании Реуцкого и Васильева. Их задержали в районе площади Победы сотрудники ГАИ. После этого, связь с ними пропала.
Ранее стало известно, что только по официальным данным, в Беларуси задержали шесть тысяч протестующих.84
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