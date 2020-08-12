«За нашу и вашу свободу»: в городах Украины прошли акции в поддержку протестующих белорусов (фото)

Пока в Беларуси спецназовцы выбрасывают свою военную форму в мусорники в знак протеста против жестокого обращения с участниками протестов, поддержать белорусов решили и в Украине.

Так, в ряде городов нашей страны в среду, 12 августа, прошли акции солидарности с противниками фальсификации на выборах президента в соседней стране.

В частности, в Киеве на Майдане Независимости на акцию собрались более сотни человек.

Они несли в руках украинские и белорусские флаги, а также плакаты с надписями «Жыве Беларусь» и «За нашу и вашу свободу», пишет УНИАН.

Впоследствии активисты выстроились возле Монумента Независимости, сформировали бело-красно-белый флаг Беларуси с помощью цветных листов бумаги. В завершение активисты скандировали «Жыве Беларусь!» и «Свобода!».

В Харькове участники акции держали в руках флаги Украины и Беларуси и плакаты «Стоп диктатура», «Свободу політв'язням!», «Живе Беларусь», «Лукашенко вон», «Свободу Белоруси. Stop: диктатуре, фашизму, геноциду!».

Особым колоритом отметилась акция в Одессе, где ее участники обернули Дюка в бело-красно-белый флаг и повесили на фонаре чучело омоновца.

В свою очередь, акцию в Запорожье возглавил однофамилец белорусского президента Игорь Лукашенко.

«Я смотрю, что происходит в Беларуси, и вижу почти отражение событий наших. У них были выборы без выборов. Люди борются за свою свободу и независимость. Хочу, чтобы украинцы их также поддержали», — сказал он.

Участники организованной Лукашенко акции держали флаги Украины и Беларуси, а также плакаты с надписями «Нет признанию преступного режима Лукашенко», «Святло адолее цемру!», «Жыве Беларусь».

Напомним, в Минске и других городах Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов голосования. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб. Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по гражданам, которые на них нападали и которые были вооружены арматурой.

Между тем, Министерство иностранных дел Украины, как писали «ФАКТЫ», отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров в столице Беларуси Минске. Отмечается, что их должны отпустить в ближайшее время.

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