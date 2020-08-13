Зеленский решил разобраться с коррупцией при закупках для нужд армии

Помимо установления правил празднования Дня независимости Украины в текущем году президент Владимир Зеленский подписал в среду, 12 августа, закон № 808-IX «Об оборонных закупках», который призван уничтожить коррупцию в сфере оборонных закупок.

Данный закон Верховная Рада приняла 17 июля 2020 года, сообщили в Офисе главы государства.

«Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенности осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны», — говорится в сообщении ОП.

Уточняется, что закон также определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Также в президентском офисе обращают внимание, что целью подписанного главой государства закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

«Этот документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок», — отмечают у Зеленскоо.

Еще одна важная деталь относительно нового закона — то, что он предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) раскритиковало его как создающий коррупционные риски и трудности при реализации.

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