- 00:57 Протесты в Беларуси: слышны взрывы гранат, протестующих выискивают по дворам и подъездам
- 00:20 Зеленский решил разобраться с коррупцией при закупках для нужд армии
- 00:09 «ПСЖ» с тренером на костылях сотворил чудо в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 12.08 23:52 Главы двух стран ЕС согласовали региональный "план по Беларуси": что предлагают
- 12.08 23:25 «За нашу и вашу свободу»: в городах Украины прошли акции в поддержку протестующих белорусов
- 12.08 22:54 В Беларуси силовики начали выбрасывать форму в мусорники
- 12.08 22:39 В Днепре в свой день рождения утонул 7-летний мальчик, пока его мама выпивала на берегу
- 12.08 22:22 Стало известно о гибели украинского разведчика на Донбассе
- 12.08 22:00 Задержание украинских волонтеров в Минске: в МВД Беларуси рассказали, когда их отпустят
- 12.08 21:50 Снова без парада: Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости
- 12.08 21:25 Такой жестокости никогда не было: белорус рассказал, как силовиков настраивают против протестующих
- 12.08 21:00 Коронавирус атаковал сотрудников харьковской прокуратуры
Зеленский решил разобраться с коррупцией при закупках для нужд армии
Помимо установления правил празднования Дня независимости Украины в текущем году президент Владимир Зеленский подписал в среду, 12 августа, закон № 808-IX «Об оборонных закупках», который призван уничтожить коррупцию в сфере оборонных закупок.
Данный закон Верховная Рада приняла 17 июля 2020 года, сообщили в Офисе главы государства.
«Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенности осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны», — говорится в сообщении ОП.
Уточняется, что закон также определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.
Также в президентском офисе обращают внимание, что целью подписанного главой государства закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.
«Этот документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок», — отмечают у Зеленскоо.
Еще одна важная деталь относительно нового закона — то, что он предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) раскритиковало его как создающий коррупционные риски и трудности при реализации.44
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм