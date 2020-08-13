«Беда не приходит одна»: коронавирусом инфицирован еще один «слуга народа», известный шоумен

Нардеп от «Слуги народа» Роман Грищук пополнил ряды народных избранников, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила его жена Анна Гресь, родившая ему прошлой осенью сына.

По ее информации, 12 августа тест ПЦР дал положительный результат.

«Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома covid», — написала жена нардепа на своей странице в Facebook.

Как известно, до прихода в политику Роман Грищук являлся студии «Мамахохотала». В парламент он прошел от партии «Слуга народа» в качестве кандидата по столичному мажоритарному округу № 222.

Ранее сообщалось, что народный депутат фракции «Слуги народа» и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.

Напомним, что 23 июня председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом с начала пандемии переболели 15−17 народных депутатов Украины.

К примеру, в середине июня коронавирус подтвердили у нардепа фракции монобольшинства Максима Перебийниса. Перед ним болезнь победили его коллеги — Валерий Божик и Юрий Аристов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля COVID-19 заразился Александр Ольшанский, заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

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