Чувствуется дыхание осени: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

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В ближайшие дни в Украине сохранится сухая прохладная погода. Днем будет около 25 градусов тепла, ночные температуры не превысят +10-+11 градусов.
По прогнозу Укргидрометцентра, в большинстве регионов в четверг, 13 августа, днем будет +23-+27 градусов, на севере — +19-+23, на юге немного теплее.
В пятницу, 14 августа, погода практически не изменится, только в Харькове и Луганске ожидаются дожди с грозами. На остальной территории сухо. Температура на западе — +23-+25 градусов, на юге- +24 -+26, на остальной территории прохладнее — +21- +23.
Напомним, по прогнозам народных синоптиков, во второй половине августа в Украину снова вернется жара.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»59
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