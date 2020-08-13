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Украина

Чувствуется дыхание осени: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

7:16 13 августа 2020
лето

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая прохладная погода. Днем будет около 25 градусов тепла, ночные температуры не превысят +10-+11 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в большинстве регионов в четверг, 13 августа, днем будет +23-+27 градусов, на севере — +19-+23, на юге немного теплее.

В пятницу, 14 августа, погода практически не изменится, только в Харькове и Луганске ожидаются дожди с грозами. На остальной территории сухо. Температура на западе — +23-+25 градусов, на юге- +24 -+26, на остальной территории прохладнее — +21- +23.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, во второй половине августа в Украину снова вернется жара.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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