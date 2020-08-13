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Украина

В Украине новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

9:09 13 августа 2020
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В Украине снова зафиксировано резкое увеличение количества случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки заразились 1592 человека. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 8 августа (1489 человек).

Больше всего новых случаев в Харьковской (209), Черновицкой (130), Львовской (166) областях и Киеве (133).

За минувшие сутки выздоровели 530 человек, 22 человека умерли от вируса.

Данные приведены на сайте СНБО.

С начала пандемии в Украине подтверждено 86 140 случаев COVID-19. Выздоровели 45686 человек и почти 2000 человек умерли.

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