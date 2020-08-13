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Украина

Беларусь затягивает дело с выдачей "вагнеровцев" Украине

10:21 13 августа 2020
Задержание вагнеровцев под Минском

После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров Украины и России для решения вопроса с задержанными «вагнеровцами», белорусская сторона не принимает ходатайство об экстрадиции девяти граждан Украины из ЧВК Вагнера.

«Беларусь уклоняется от выдачи граждан Украины — уголовных преступников из ЧВК Вагнера, которые незаконно прибыли в Беларусь накануне президентских выборов и были задержаны правоохранительными органами», — пишет в соцсетях журналист Юрий Бутусов и добавляет, что беларусская сторона не принимает ходатайство об экстрадиции, «мотивируя это занятостью в связи с внутренними событиями».

Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, журналист отмечает, что именно белорусская сторона сорвала визит в Минск генпрокурора Украины Ирины Венидиктовой, хотя Лукашенко утверждал обратное.

«Офис Генерального прокурора Украины несколько раз обращался за приглашением к своим белорусским коллегам по вопросам организации визита генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако никаких мер белорусы не предпринимают. Никакие совместные мероприятия без взаимодействия с руководством генпрокуратуры Беларуси украинские правоохранители на территории соседней страны сами осуществлять не имеют полномочий», — пишет Бутусов.

По его информации, девять граждан Украины, входящих в группу задержанных под Минском «вагнеровцев», являются опасными преступниками, которые принимали участие в убийствах и других тяжких преступлениях в составе бандитских формирований, разыскиваются украинскими правоохранительными органами, и подлежат выдаче на основе договора про экстрадицию.

«Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь, с целью не выдачи преступников», — резюмирует журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко заявил, что получил длинное письмо от российского президента Владимира Путина по поводу «вагнеровцев», задержанных под Минском.

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