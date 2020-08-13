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Стрельба — в крайнем случае: вице-адмирал рассказал, как нужно реагировать на морские провокации россиян
Командующий Военно-морскими силами Украины (в 2014—2016 годах) вице-адмирал Сергей Гайдук прокомментировал провокацию погранслужбы ФСБ РФ в Азовском море, чей катер приблизился к Бердянску.
В комментарии «ФАКТАМ» вице-адмирал объяснил, что существует определенная процедура действий в подобных случаях, начинающаяся с голосового предупреждения — иностранный катер подошел близко к украинским территориальным водам и ему необходимо отойти.
«Если нет реакции — нужно реагировать. Вплоть до того, что поднимать в воздух авиацию и производить облет. Экипаж российского катера должен был почувствовать, что на него реагируют», — пояснил Сергей Гайдук и добавил, что существует и крайняя мера.
«Если бы наступила критическая ситуация из-за того, что у кого-то не выдержали нервы, тогда, как крайняя мера, необходимо было бы применить оружие. Но делать это надо в крайнем случае. И то, сначала производится предупредительный выстрел», — добавил вице-адмирал.
Полный текст материала о ситуации в Азовском море читайте на сайте «ФАКТОВ».
Иллюстративное фото из Википедии.
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