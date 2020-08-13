Синоптик рассказала, какой будет погода на Маковея

В пятницу, 14 августа, когда христиане восточного обряда будут отмечать первый Спас — Медовый, Маковый или Маковей — в Украине ожидается комфортная погода, грозовые дожди прогнозируются лишь в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и добавляет, что ветер будет преимущественно северный, в западных областях — юго-восточный, небольшой или умеренный.

«Более высокая температура воздуха ожидается на юге и западе — до + 24 + 28 градусов, на остальной территории — до + 20 + 25 градусов. Местами в северной части — до + 18 + 20 градусов», — прогнозирует синоптик.

В Киеве 14 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха + 21 + 23 градуса.

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