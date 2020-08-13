- 12:06 Наталия Орлянская: «Кости вторую неделю болят так зверски, что опиаты не берут» (часть 24)
- 11:58 Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Беларусь
- 11:57 Синоптик рассказала, какой будет погода на Маковея
- 11:56 На трассе Одесса — Киев столкнулись два автобуса: двое погибших и 12 пострадавших
- 11:42 Стрельба — в крайнем случае: вице-адмирал рассказал, как нужно реагировать на морские провокации россиян
- 11:37 В Киеве наглый вор попал на видео прямо во время кражи в кофейне
- 11:27 Стартовал масштабный онлайн-кинофестиваль: что и где можно посмотреть
- 11:18 Силовики Лукашенко заявили, что протесты в Беларуси "утратили массовость"
- 11:17 Горбачев просто ждал, кто победит, он не был арестован на даче: в августе 1991-го в Москве произошел путч
- 11:04 УЕФА исключил команду из Лиги чемпионов из-за двух футболистов, заразившихся коронавирусом
- 11:02 «Холостяк» Добрынин и его избранница сыграли громкую свадьбу: в сети появились фото праздника
- 11:02 В Киеве дельцы собрали и продавали шпионское оборудование: подробности и фото
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Беларусь
После того, как в Минске задержали украинских волонтеров «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого, в МИД Украины призвали граждан не ездить в Беларусь до стабилизации ситуации в соседней стране.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«В связи с развитием ситуации вокруг Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня министерство выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и последующих объявлений», — цитирует Кулебу «Европейская правда».
Украинцам, которые уже находятся в Беларуси, МИД рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность и избегать мест массовых скоплений, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.
Напомним, посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.
Как сообщалось, в отношении Евгения Васильева и Константина Реуцкого власти Беларуси возбудили уголовное дело. Им предъявлены подозрения в участии в массовых беспорядках в Минске 10−12 августа.
22
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 749 мм