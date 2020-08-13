Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Беларусь

После того, как в Минске задержали украинских волонтеров «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого, в МИД Украины призвали граждан не ездить в Беларусь до стабилизации ситуации в соседней стране.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«В связи с развитием ситуации вокруг Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня министерство выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и последующих объявлений», — цитирует Кулебу «Европейская правда».

Украинцам, которые уже находятся в Беларуси, МИД рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность и избегать мест массовых скоплений, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

Напомним, посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.

Как сообщалось, в отношении Евгения Васильева и Константина Реуцкого власти Беларуси возбудили уголовное дело. Им предъявлены подозрения в участии в массовых беспорядках в Минске 10−12 августа.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter