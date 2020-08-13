У территории России нет будущего, кроме как разлететься на десятки кусков, — Айдер Муждабаев

Владимиру Винниченко приписывают авторство фразы: «Российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос». За небольшими исключениями либералы и демократы в РФ придерживаются имперской позиции. Тот же лидер антипутинской оппозиции Навальный заявил, что Крым «был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм», но «останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины», поскольку это «не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать». Почему Украина так нужна россиянам и есть ли будущее у российской демократии, в интервью «ФАКТАМ» рассказал известный журналист и блогер Айдер Муждабаев. (В первой части интервью Муждабаева читайте о том, когда западные леваки смогут понять, что такое русский рейх.)

«Отношение к Украине, к украинцам, по сути дела, расистское»

— «Русский народ», я имею в виду не этнос, а вот это единство, как они себя называют, победителей и так далее, — это искусственное образование, сложившееся в рамках империи. А без Украины они теряют вообще основание называться кем бы то ни было. Они украли у Украины все — от названия Русь до церкви, присвоили себе титул Третьего Рима и все такое прочее. Для русских, точнее, русскомирных, это чрезвычайно важно. Мы, украинцы, относимся к этому с усмешкой, а для них это часть их стояния на земле, точка опоры их мифологии про самих себя.

Поэтому к Украине так и относятся. Это самая больная тема для любого русского на 99 процентов, независимо от его каких-то «политических взглядов». Они просто считают Украину страной, которой не должно было быть. И так было всегда, кстати, и до того, как Путин стал русским фюрером. Отношение к Украине, к украинцам, по сути дела, расистское. И оно веками выстраивалось, с момента колонизации украинских земель. Ничего удивительного я тут не вижу.

Поэтому и дискутировать с ними нету смысла. Судьбу Крыма буду решать я, будешь решать ты, будут решать крымские татары и украинцы, но никак не Путин и не Навальный, и никакой русский жлоб у пивного ларька где-нибудь в Южно-Сахалинске. Это их мнение, что они могут решать судьбы мира, значительным образом переоценено вследствие упущений психиатрии. Они живут в имперской паранойе, они живут в ней веками. Не может в банке с рассолом один огурец остаться не просоленным. Они просто разных размеров, разной формы, но, по сути дела, это одни и те же русские огурцы. Все эти либералы, они могут друг с другом типа конкурировать, но на самом деле это все — фейк. Они все в одном рассоле.

Самое смешное (это для понимания украинцами оруэлловского состояния дел в России), вдумайтесь только: митинги против Путина возглавляет бывший соратник Немцова Илья Яшин. Который одновременно является главой муниципального собрания одного из районов Москвы и еще, внимательно слушаем, — председателем призывной комиссии в российскую армию московского военкомата. Он, видимо, отпрашивается с работы по найму убийц для выполнения приказов фюрера и идет вести митинги против фюрера. Ну, это же сюр, это бред собачий. Это было бы смешно, если бы не было столько жертв по всему миру от действий этой так называемой страны, в первую очередь в Украине.

«Нужно отобрать у них оружие»

— Яшин это позиционирует как-то, что он старается, чтобы все было честно, чтобы никаких взяток, откосов…

— Все эти борцы с коррупцией в России… Ну, представь себе германский рейх где-то 1938−1939 годов, рейх готовится к большой войне, а оппозиция Гитлеру занимается тем, что борется с коррупцией в рейхе, чтобы этот рейх был более эффективным, чтобы в нем меньше воровали, чтобы эффективнее расходовали бюджет, чтобы армии больше денег доставалось, чтобы в армию шли только подготовленные, только мотивированные воевать люди.

То есть эти люди, говоря о борьбе с коррупцией в России, о «честном призыве» в армию, прямо способствуют усилению внешней агрессии. Потому что любой вменяемый человек знает: в России только огромнейшая коррупция как раз и делает этот рейх менее эффективным. Если бы там не было коррупции или она была на том уровне, как при Гитлере или Сталине, эта страна была бы намного опаснее. Получается, что антикоррупционеры в России — это соучастники рейха, его розовые доброжелатели. Не зря Илье Яшину дали почетную грамоту за работу по набору убийц в русский вермахт.

— То есть можно сказать, что будущего у российской демократии нет?

— Абсолютно, и в истории это уже несколько раз проверено. У России, я ее даже страной не называю, у этой территории нет никакого будущего, кроме как разлететься на десятки кусков. Просто, когда мир придет в себя и начнет серьезно душить ее экономически, вдруг в один прекрасный момент выяснится, что этой страны не существует. Условные жители Хабаровского края перестанут считать себя частью того, что сейчас называется Российской Федерацией.

И мы должны всячески приветствовать эти процессы. Но главное, чтобы в момент распада этой имперской территории, во время голодных, национальных и всяких других бунтов, мировое сообщество не повторило ошибку, совершенную с Советским Союзом. Нужно отобрать у них оружие. Взамен на любую помощь — просто отобрать оружие. Ну, как у Японии, как у Германии после войны. Лишить их возможности шантажировать мир окончательно, навсегда. Отобрать у террориста взрывчатку, грубо говоря, отрубить его кровавые руки. И на этом вопрос России будет закрыт. Точка.

А большей опасности, чем Россия, в мире не существует, это для меня очевидно. Не «ИГИЛ» эфемерное, не Китай, который со всей его огромностью совершенно не заточен на физическую имперскую войну. В Китае нет того мессианства и паранойи. Главная опасность России, кроме наличия у нее оружия, — это менталитет террориста. Абсолютно рабский менталитет, расистский менталитет по отношению к другим и менталитет террориста, который вообще не признает морали в отношении других людей, стран, народов.

«В политическом смысле это абсолютно аморальное сообщество, которое убеждено в своей безнаказанности и превосходстве над другими»

— Русский — имеется в виду не русский как национальность, а ельцинское «россиянин» — как житель России?

— Да уже даже и не как житель России, поскольку слово «русский» сейчас является неотъемлемой частью понятия «русский мир» или «русский рейх», кому как больше нравится. Как когда-то говорили «немцы», имея ввиду «нацисты». Потому что уже нет совершенно никакой разницы для окружающих стран, кто там разрушает их демократию или делит территории. Это могут быть этнические евреи, которые живут на Брайтон-Бич, подверженные русской пропаганде, это могут быть такие же люди в Израиле, это могут быть «лица бурятской национальности», которые едут на танках в Украину, это могут быть бывшие этнические украинцы в России, чей менталитет перепрошит полностью пропагандой и окружающей ментальной средой, и так далее, дело не в этносе. Это самые разные манкурты, которых «русский мир» перекодировал под себя.

Поэтому, когда сейчас мы говорим «русский», мы не говорим про этнос. Вообще непонятно, существует ли единый «русский этнос» на такой большой территории, но оставим эту тему мирным генетикам. А в политическом смысле это абсолютно аморальное сообщество, которое убеждено в своей безнаказанности и превосходстве над другими. Вот в чем вся проблема, а не в этносе. Кто там русский, кто помор, например, эти люди будут решать для себя сами потом.

Я, кстати, даю такой прогноз: абсолютно уверен, что настанет момент, и он не за горами, когда люди, которые сейчас называют себя «русскими», как немцы называли себя придуманными «арийцами», начнут искать другую идентификацию для себя. Они будут называть себя, может быть, поморами, может быть, московитами, может, как-то еще. Национальные регионы, которые были захвачены этой империей за все века, будут называться по-другому совершенно, они вернутся к себе. Потому что жизнь в империи — это колоссальное извращение, это такое изнасилование многовековое, которое нужно пережить и от которого надо психологически излечиться.

А «русский мир»… Ну, вот, например, люди, живущие в Лондоне, говорящие там по-русски, кто там их разберет, русские они или нет? Анализы этого не покажут. Или подобные сообщества в других странах мира. Их «русскомирная» идентификация — это ментальная зараза, которая передается подобно коронавирусу, которая де-факто передается через русский язык, через русскую пропаганду. И таким ментальным русским может стать абсолютно любой человек, даже, бывает, и не говорящий на русском языке, но принимающий их извращенную картину мира. Даже такие случаи встречаются, вспомним иностранцев, работающих на «раше тудей», или тех чокнувшихся немцев, которые симпатизируют сейчас не американцам, вылечившим их народ от нацизма, а России и Путину.

Это некая трансграничная фашистская философия. «ИГИЛ», например, это тоже фашистская философия, туда же люди из разных стран присоединялись, к этой идеологии. А Путин просто создал новую религию, которая намного хуже любых радикальных форм других религий, теперь строит храмы этой религии и так далее. Это то же самое, что делал Гитлер с арийской идеей, с этой выдуманной «арийской расой». Но излечили как-то. Немцы, услышав «Великая Германия», в большинстве своем шарахаются от сказавшего. В полицию даже, бывает, звонят — им страшно.

В общем, пройдет сколько-то лет, и мы русских в России не найдем, они будут называть себя по-другому. Кто-то себя назовет рязанцем, кто-то — сибиряком. Кстати, я встречал людей еще до войны с Украиной, особенно в регионах, которые не ассоциировали себя особо с Россией до Урала, которые говорили: «Нам вообще это всё до фонаря, я сибиряк». Или: «Я казак» — на Кубани. Но эти идентичности были потом затерты путинской религией русского рейха, когда он людей разных происхождений, разных религий, разных этносов сшил общей «идеей превосходства» над всеми остальными. Но как сшили, так эти нитки и расползутся, потому что это искусственная идея, абсолютно бредовая.

Просто этой идеей должно больно ударить всех, кто к ней сознательно или, как баран в стаде, подключился. Я надеюсь, что будет больно, надеюсь не на мировую войну, а на удушение рейха. Но войну тоже, увы, нельзя исключать, учитывая мессианские наклонности лидеров этого рейха и левацкую девиацию западных элит. То есть надо быть готовыми ко всему. Но прежде всего — понимать, что они понимают только силу и жесткую волю, только на это они могут реагировать. На любые уговоры им наплевать, они их считают слабостью.

Продолжение интервью Айдера Муждабаева «ФАКТАМ» читайте в ближайшие дни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Крым — это угроза территориальной целостности Российской Федерации.

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