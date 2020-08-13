27.36 / 27.59 32.06 / 32.52
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский заявил, что несмотря на протесты, в Минске продолжат переговоры по Донбассу

13:48 13 августа 2020
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, продублировавший рекомендацию МИД Украины согражданам воздержаться от поездок в Беларусь, заявил, что несмотря на протесты в соседней стране, переговоры Трехсторонней контактной группы состоятся в Минске 18 августа.

«Я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

По его словам, в Минске продолжат рассматривать вопросы соблюдения режима тишины и взаимного освобождения удерживаемыми лицами. В частности, украинская сторона передала ОБСЕ список пленных. «ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны согласованный список, а потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина — Россия — ОБСЕ в Трехсторонний группе, когда может технически состояться обмен», — сказал он.

Зеленский также отметил необходимость немедленного освобождения всех украинских граждан, которые были задержаны в Беларуси: «Мы говорим с МИД, и вчера они сконтактировались с белорусской стороной … По состоянию на сегодняшний день, задержаны трое украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры. Мы настоятельно хотим, чтобы наших граждан вернули в Украину».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белорусские силовики задержали в Минске двух украинцев — волонтеров благотворительной организации «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого, снимавших акции протеста. Украинский консул не смог их найти — информации, где находятся волонтеры, которым по белорусскому законодательству грозит до 8 лет заключения, нет.

Фото с сайта президента.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

удостоверение, погоны

В Беларуси задержали капитана милиции, который подал в отставку из-за разгона протестов

Забастовка на БелАзе

Сотрудники завода БелАЗ вышли на забастовку: на улице их встретили аплодисментами (фото, видео)

ДТП

В ДТП под Скадовском погибло двое детей: первые детали и фото с места трагедии

Лукашенко

Эксперт рассказал, кто и как может реально разрушить режим Лукашенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер