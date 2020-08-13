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Зеленский заявил, что несмотря на протесты, в Минске продолжат переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский, продублировавший рекомендацию МИД Украины согражданам воздержаться от поездок в Беларусь, заявил, что несмотря на протесты в соседней стране, переговоры Трехсторонней контактной группы состоятся в Минске 18 августа.
«Я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.
По его словам, в Минске продолжат рассматривать вопросы соблюдения режима тишины и взаимного освобождения удерживаемыми лицами. В частности, украинская сторона передала ОБСЕ список пленных. «ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны согласованный список, а потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина — Россия — ОБСЕ в Трехсторонний группе, когда может технически состояться обмен», — сказал он.
Зеленский также отметил необходимость немедленного освобождения всех украинских граждан, которые были задержаны в Беларуси: «Мы говорим с МИД, и вчера они сконтактировались с белорусской стороной … По состоянию на сегодняшний день, задержаны трое украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры. Мы настоятельно хотим, чтобы наших граждан вернули в Украину».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белорусские силовики задержали в Минске двух украинцев — волонтеров благотворительной организации «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого, снимавших акции протеста. Украинский консул не смог их найти — информации, где находятся волонтеры, которым по белорусскому законодательству грозит до 8 лет заключения, нет.
Фото с сайта президента.
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