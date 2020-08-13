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Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
По словам синоптиков, в ближайшее время в Украине будет чувствоваться дыхание осени. К тому же 14 августа христиане восточного обряда отмечают первый Спас — Медовый, или Маковея. А согласно приметам со Спаса уже могут быть холодные ночи и даже заморозки на грунте. Не зря в народе говорили: «Прийшов Спас — тримай рукавиці про запас».
«ФАКТЫ» решили уточнить у известных украинских синоптиков, действительно ли стоить ожидать прихода в Украину осенней погоды.
Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до конца недели в Украине сохранится преимущественно сухая погода.
— На востоке страны, а в выходные и в Карпатах днем местами возможны кратковременные дожди с грозами, — говорит Наталья Голеня. - Если говорить о температуре в ближайшие дни, то ночи будут холодными — плюс 7−13, а на побережье морей и в Закарпатье — до 18 градусов тепла. Днем ожидается 19−24 выше нуля, на юге и в западных областях воздух днем прогреется до 23−29 градусов. На следующей неделе будет немного теплее, также возможны небольшие дожди, в частности, в западных областях. До конца недели температура может снизиться.
В пятницу, 14 августа, небольшие дожди с грозами возможны в Харьковской и Луганской областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на Черниговщине и Полтавщине столбики термометров покажут плюс 20−22, а в Крыму воздух прогреется до 27 градусов тепла.
В субботу, 15 августа, грозы возможны местами на западе Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Сумской и Харьковской областях температура плюс 19−21, а в Крыму — комфортные 27 градусов.
В воскресенье, 16 августа, по всей Украине ожидается сухая, солнечная погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке страны плюс 21, а в южных и западных областях температура достигнет 27 градусов.
В понедельник, 17 августа, будет сухая погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Сумской области столбики термометров покажут плюс 23, а на юге потеплеет до 29 градусов.
По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в августе после похолодания тепло вернется и продержится до середины третьей декады месяца.
Затем начнет холодать по ночам, — говорит «ФАКТАМ» Владимир Деркач. — В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало.
А народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» сказал, что небольшие дожди в августе возможны 21-го и 30-го числа. «Во второй половине августа придет жара: столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус. А по ночам будет 17−18 выше нуля», — отметил синоптик.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»113
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