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Украина

Кравчук допускает перенос переговоров ТКГ из Минска

15:10 13 августа 2020
Леонид Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не исключает, что бурно развивающиеся события в Беларуси приведут к тому, что дальнейшие переговоры будут происходить уже не в Минске.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», бывший президент Украины допускает, что место переговоров ТКГ придется сменить из-за противостояния оппозиционеров и силовиков в Беларуси, которое развернулось после выборов президента.

«Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это — возможно», — заявил Леонид Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу продолжатся в Минске.

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