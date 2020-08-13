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Кравчук сделал неожиданное заявление о статусе русского языка в ОРДЛО
Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук допустил, что в ОРДЛО можно расширить применение русского языка. Он также допускает возможность переноса места переговоров из Минска.
Как заявил Кравчук в интервью «Украинскому радио», Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств на развитие и использование своего языка, но государственный язык может быть только один.
«Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства», — сказал бывший президент Украины.
Но он подчеркнул, что только «языком» вернуть оккупированную часть Донбасса не получится.
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