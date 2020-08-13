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Украина

Где в Украине самая высокая смертность от COVID-19: неожиданная статистика

17:00 13 августа 2020
Врачи

В Украине 13 августа снова резко увеличилось количество заболевших COVID-19. Так, за сутки коронавирусом заразились 1592 человека. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 8 августа (1489 человек).

По данным Минздрава Украины, наибольшее количество заболевших зарегистрировано по состоянию на 13 августа во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.

«ФАКТЫ» решили посчитать процент смертности от COVID-19. Данные приведены в следующей таблице.

В среднем по стране показатель смертности 2,31%. При этом в Донецкой и Луганской областях этот показатель самый низкий, а вот в Кировоградской области смертность выше 5%. Стоит уточнить, что часть заболевших переносят болезнь на ногах и могут не знать, что уже переболели коронавирусом. В статистике Минздрава и наших подсчетах не отражены данные о ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Напомним, на 13 августа с начала пандемии в Украине подтверждено 86140 случаев COVID-19. Выздоровели 45686 человек и почти 2000 человек умерли. На днях о своей болезни заявил нардеп от «Слуги народа» Роман Грищук.

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