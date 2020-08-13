В Украине стартовал прием заявлений на поступление в вузы: что важно знать

13 августа в вузах стартовал прием заявлений на поступление от выпускников 11 классов. Заявки подаются онлайн через электронные кабинеты. Продлится прием до 22 августа. Руководство вузов подчеркивает, что подавать заявления можно в любой день, на шансы поступить это не влияет.

Как сообщает Минобразования, по отдельной процедуре подают документы претенденты на творческие специальности и абитуриенты, не сдававшие ВНО. От них заявки принимаются до 16 августа.

Для большей части поступающих правила едины: на бюджет можно подавать до пяти заявлений (в любой вуз на любую специальность), на контрактные места число заявок не ограничивается.

Важным элементом вступительной кампании является расстановка приоритетов на выбранные специальности (всем пяти заявкам нужно будет присвоить ранг от 1 до 5, где один — самая высокая приоритетность). Чтобы оценить шансы пройти на бюджетные места, можно ознакомиться с проходными баллами прошлых лет на каждую из специальностей. Следить за местом в общем рейтинге можно будет на сайтах vstup.edbo.gov.uaи vstup.osvita.ua. Администраторы обещают ежедневно обновлять информацию.

27 августа станут известны имена абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет. До 18.00 31 августа будущим студентам нужно будет подтвердить желание учиться в выбранном вузе и принести комплект документов. 5 сентября состоится зачисление поступивших на 1 курс бакалаврата.

Напомним, в Минобразования рекомендовали начать в вузах учебный год с 15 сентября для студентов-первокурсников, с 1 сентября — для всех остальных учащихся.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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