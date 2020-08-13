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Украина

Лукашенко хотят лишить статуса почетного доктора Киевского университета имени Шевченко

17:42 13 августа 2020
Александр Лукашенко

Студенты, преподаватели и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обратились к руководству вуза с требованием лишить президента Беларуси Александра Лукашенко звание почетного доктора КНУ. При этом есть несколько вариантов дальнейшей судьбы самого президента Беларуси.

В опубликованном тексте обращения говорится: «Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне Почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет Университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства».

Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская прокомментировала «УНИАН» сообщила, что с ноября 2009 года Лукашенко действительно является почетным доктором КНУ, и пока неизвестно, собирается вуз пересматривать это решение.

Ранее сообщалось, что из администрации президента Беларуси неожиданно уволился чиновник.

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