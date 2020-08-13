Позывной Седой: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 13 августа

Стало известно имя военнослужащего, который погиб на Донбассе 13 августа, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Волонтер из Кропивницкого Вадим Никитин сообщил, что смертельную травму на фронте получил 50-летний Сергей Похович с позывным Седой.

В Кировоградской облгосадминистрации уточнили, что старший сержант Сергей Похович был призван в армию в конце ноября 2018 года. Военный нес службу в составе 57-й бригады в районе Водяного Ясиноватского района Донецкой области.

В селе Новогригорьевка Первая Кировоградской области у военного остались отец, сын и дочь. Дети Сергея Поховича несут службу в рядах ВСУ.

Похороны военного состоятся 15 августа.

Напомним, в августе ВСУ продолжали нести потери, несмотря на объявленное с 27 июля перемирие. 12 августа получил смертельное огнестрельное ранение боец разведывательного батальона.

Фото Захисник Долинський Р-н /Facebook



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