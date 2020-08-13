Запуск электронных больничных: в Минздраве назвали сроки

С начала 2021 года в Украине планируется полноценный запуск электронных больничных, которые будут полностью интегрированы в eHealth.

Как заявил на странице Минздрава в Facebook заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, электронная система начнет действовать с 2021 года.

«Уже завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 года планируется полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в eHealth», — написал Кучер.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется постепенный вывод из обращения привычных паспортов-книжечек. Вместо них будут использоваться пластиковые носители. Замена станет производится в срок, когда гражданину Украины потребуется вклеить следующее фото — паспорт-книжечку будут изымать, а вместо него оформлять пластиковую карту.

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