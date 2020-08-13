27.33 / 27.57 32.06 / 32.51
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Запуск электронных больничных: в Минздраве назвали сроки

18:25 13 августа 2020
Электронный больничный

С начала 2021 года в Украине планируется полноценный запуск электронных больничных, которые будут полностью интегрированы в eHealth.

Как заявил на странице Минздрава в Facebook заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, электронная система начнет действовать с 2021 года.

«Уже завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 года планируется полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в eHealth», — написал Кучер.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется постепенный вывод из обращения привычных паспортов-книжечек. Вместо них будут использоваться пластиковые носители. Замена станет производится в срок, когда гражданину Украины потребуется вклеить следующее фото — паспорт-книжечку будут изымать, а вместо него оформлять пластиковую карту.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

похович

Позывной Седой: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 13 августа

Врачи

Где в Украине самая высокая смертность от COVID-19: неожиданная статистика

ефремов

Перенесший инсульт Михаил Ефремов замечен в инвалидном кресле: видео из больницы

Полицейский и скорая

В Киеве зарезали парня, который заступился за незнакомую девушку на улице (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер