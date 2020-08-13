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Украина

В Эстонии разгорается скандал вокруг депортации украинских заробитчан

18:40 13 августа 2020
аэропорт таллинн

Из Эстонии депортируют большую группу трудовых мигрантов из Украины. Департамент здравоохранения Эстонии считает, что украинцы по прибытии в страну нарушили требования о двухнедельном периоде самоизоляции, вышли на работу и тем самым могли способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает ERR, до конца дня 14 августа рабочие должны покинуть Эстонию. Владельцы предприятий, нанявшие работников из Украины, обратились в суд.

145 трудовых мигрантов из Украины прибыли в Эстонию специальным рейсом 21 июля. Планировалось, что рабочие будут трудиться на молочной ферме Nopri Talumeierei, в садовом хозяйстве Juhani Arboretum, на деревообрабатывающем предприятии MTÜ Loreta, в агрохозяйстве Hobulased.

Владельцы компаний настаивают, что требование о карантине не было нарушено: украинцы не появлялись на рабочих местах, а обустраивали свое будущее место жительства. «Они приехали на сельхозработы, но там не работали, а находились на карантине. Они обустраивали свои жилые помещения. Они работали там, где ни с кем не соприкасались. Нет таких правил, которые бы говорили, что находящемуся на карантине лицу нельзя отдельно от других чем-то заниматься», — заявил владелец OÜ Hobulased Прий Ояма в комментарии delfi.ee.

Также фермеры недовольны, что контролирующие органы усиленно проверяют агросектор, но при этом абсолютно упускают из виду иностранцев, приезжающих работать в сфере услуг, в строительной отрасли.

Напомним, в марте после закрытия границ в большинстве стран Европы предприниматели Эстонии сообщили о тревожной ситуации: они остались без иностранной рабочей силы и оказались на грани закрытия. Посол Эстонии подтвердил, что есть сложности с сезонным набором рабочих из Украины.

Фото delfi. ee

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