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Украина

Бежавший из Беларуси оппозиционер Цепкало заявил, что на Донбассе идет «гражданская война» (видео)

19:35 13 августа 2020
Валерий Цепкало

Валерий Цепкало, который участвовал в президентской кампании в Беларуси, заявил, что на Донбассе — гражданская война.

Интервью у Цепкало взял «4 канал». Цепкало сказал, что Крым, с точки зрения международного права, является украинским, а на Донбассе идет гражданская война.

«Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, я не знаю, но, наверное, есть», — заявил Цепкало.

Ранее сообщалось, что бывший участник президентской кампании был вынужден покинуть Беларусь, уехав в Украину. В Центризбиркоме заявил, что Цепкало не смог набрать необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей. Хотя штаб кандидата и собрал 220 тысяч подписей, ЦИК признал действительными лишь 75 тысяч из них.

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